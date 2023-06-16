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13:56, 16 июня 2023Силовые структуры

Неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа в Липецкой области

Под Липецком неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа, но не смог их взломать

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Липецкой области неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа, однако не смог их взломать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел днем 15 июня на перегоне Чугун 1 — Чугун 2, находящегося в пяти километрах от Липецка. Старший механик обходил железнодорожные пути и заметил, что один из релейных шкафов поврежден.

На место приехали полицейские. Они установили, что на одном из шкафов было погнуто запорное устройство, а второй кто-то пытался поджечь. При этом оба шкафа не были взломаны. Благодаря этому оборудование не было повреждено. Сейчас стражи порядка ищут диверсанта.

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    Елизавета Новикова
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