Неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа в Липецкой области

Под Липецком неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа, но не смог их взломать

В Липецкой области неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа, однако не смог их взломать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел днем 15 июня на перегоне Чугун 1 — Чугун 2, находящегося в пяти километрах от Липецка. Старший механик обходил железнодорожные пути и заметил, что один из релейных шкафов поврежден.

На место приехали полицейские. Они установили, что на одном из шкафов было погнуто запорное устройство, а второй кто-то пытался поджечь. При этом оба шкафа не были взломаны. Благодаря этому оборудование не было повреждено. Сейчас стражи порядка ищут диверсанта.