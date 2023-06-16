Пилот рассказал о правилах поведения во время нештатной ситуации в самолете

Пилот Романов посоветовал соблюдать требования экипажа при нештатной ситуации в самолете

Люди ведут себя совершенно по-разному во время нештатных ситуаций на борту самолета, рассказал пилот, экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил правила поведения во время экстренных случаев.

Люди часто приходят в ступор, у них просто оцепенение. Некоторые внутренне собираются и даже предлагают услуги бортпроводникам, чтобы помочь и успокоить Александр Романов пилот

«Все пассажиры в зависимости от характера и эмоционального настроя ведут себя по-разному. Самое плохое, когда начинается общая паника, непонятные движения, шум, крики. Истеричными, к сожалению, в этих случаях бывают мужики. Женщины плачут или внутренне переживают. Вести себя надо собранно, выполнять указания экипажа и командира. Если горит табло "пристегните ремни", надо сидеть, а не бежать и кричать. Бортпроводники проходят серьезную подготовку, чтобы в момент конфликта, эмоционального взрыва поймать и погасить. Если уже начинается конфликт, уже сложнее его погасить, потому что цепная реакция начинается», — сказал он.

Ранее бортпроводница назвала вейп на борту самолета смертельно опасным предметом.

