Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 16 июня 2023Путешествия

Пилот рассказал о правилах поведения во время нештатной ситуации в самолете

Пилот Романов посоветовал соблюдать требования экипажа при нештатной ситуации в самолете

Фото: Chris Brignola / Unsplash

Люди ведут себя совершенно по-разному во время нештатных ситуаций на борту самолета, рассказал пилот, экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил правила поведения во время экстренных случаев.

Люди часто приходят в ступор, у них просто оцепенение. Некоторые внутренне собираются и даже предлагают услуги бортпроводникам, чтобы помочь и успокоить

Александр Романовпилот

«Все пассажиры в зависимости от характера и эмоционального настроя ведут себя по-разному. Самое плохое, когда начинается общая паника, непонятные движения, шум, крики. Истеричными, к сожалению, в этих случаях бывают мужики. Женщины плачут или внутренне переживают. Вести себя надо собранно, выполнять указания экипажа и командира. Если горит табло "пристегните ремни", надо сидеть, а не бежать и кричать. Бортпроводники проходят серьезную подготовку, чтобы в момент конфликта, эмоционального взрыва поймать и погасить. Если уже начинается конфликт, уже сложнее его погасить, потому что цепная реакция начинается», — сказал он.

Ранее бортпроводница назвала вейп на борту самолета смертельно опасным предметом.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    «Неизбежный процесс». Многополярный мир и суверенная экономика: главные заявления Путина на ПМЭФ
    «АвтоВАЗ» объяснил проблему у Грефа с зажиганием Lada для чиновников на ПМЭФ
    Столтенберг заявил о подготовке пилотов ВСУ в Нидерландах и Дании
    Россияне раскрыли стоимость идеального отпуска
    Путин подтвердил индексацию МРОТ на 18,5 процента
    Путин призвал платить пособия на детей до полутора лет людям с любым доходом
    В Москве стартует купальный сезон
    В России предложили закрепить понятие «частичная занятость»
    Определена природа необычного квазара
    Зоозащитница завещала кусок своего сердца «бессердечному» Илону Маску
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.