Стюардесса назвала один смертельно опасный предмет для полета на самолете

The Sun: стюардесса заявила, что вейп на борту самолета может вызвать возгорание

Стюардесса назвала вейп смертельно опасным предметом для полета на самолете. Своим мнением она поделилась в блоге на The Sun.

По словам бортпроводницы, электронные сигареты состоят из литий-ионных аккумуляторов, которые могут загореться в самолете. Из-за одного предмета появится риск крупного пожара на борту и жизни всех пассажиров будут в опасности, заявила автор.

«Но даже если он не вызовет возгорание, из-за большого количества дыма пассажиры могут решить, что начался пожар. И кто будет их винить в этом?» — задалась вопросом стюардесса. В таком случае, добавила она, членам экипажа придется успокаивать целый самолет паникующих людей.

Кроме того, пар от вейпа будет доставлять неудобство попутчикам, поскольку имеет резкий запах. «Это как громко слушать музыку или есть ужасно вонючую еду», — отметила автор блога.

Ранее в мае самолет Airbus A320, следовавший из Женевы в Амстердам, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту. Выяснилось, что пожар был вызван перегревом батареи электронной сигареты одного из пассажиров.