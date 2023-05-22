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10:07, 22 мая 2023Путешествия

Самолет со 190 пассажирами вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту

Летевший в Амстердам пассажирский лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Самолет Airbus A320 со 190 пассажирами экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту. Об этом пишет портал Simple Flying.

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Женевы в Амстердам, на высоте 7000 метров. Отмечается, что вскоре после взлета пассажиры лайнера услышали громкий хлопок, после чего из верхних багажных полок начал появляться дым.

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Выяснилось, что пожар был вызван перегревом батареи электронной сигареты одного из пассажиров. Капитан воздушного судна принял решение прервать рейс и вернуться в авиагавань вылета.

Посадка самолета была совершена благополучно, никто из пассажиров не пострадал. По данным издания, возгорание удалось ликвидировать силами членов экипажа.

Ранее в апреле в летевшем из Египта в Россию пассажирском воздушном судне произошло возгорание. Ситуация произошла с лайнером Red Wings, следовавшем по маршруту Хургада — Минеральные Воды. У самолета загорелась вспомогательная силовая установка.

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Фариза Бацазова
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