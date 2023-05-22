Самолет со 190 пассажирами вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту

Летевший в Амстердам пассажирский лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту

Самолет Airbus A320 со 190 пассажирами экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту. Об этом пишет портал Simple Flying.

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Женевы в Амстердам, на высоте 7000 метров. Отмечается, что вскоре после взлета пассажиры лайнера услышали громкий хлопок, после чего из верхних багажных полок начал появляться дым.

Выяснилось, что пожар был вызван перегревом батареи электронной сигареты одного из пассажиров. Капитан воздушного судна принял решение прервать рейс и вернуться в авиагавань вылета.

Посадка самолета была совершена благополучно, никто из пассажиров не пострадал. По данным издания, возгорание удалось ликвидировать силами членов экипажа.

Ранее в апреле в летевшем из Египта в Россию пассажирском воздушном судне произошло возгорание. Ситуация произошла с лайнером Red Wings, следовавшем по маршруту Хургада — Минеральные Воды. У самолета загорелась вспомогательная силовая установка.

