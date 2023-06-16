Доказана связь между землетрясениями и космическим излучением

Ученые из проекта CREDO доказали связь между землетрясениями и космическим излучением

Ученые из проекта CREDO, инициированного Институтом ядерной физики Польской академии наук в Кракове, доказали связь между землетрясениями и космическим излучением. Результаты работы опубликованы в Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Ранее специалисты уже фиксировали определенную статистическую корреляцию между глобальной сейсмической активностью и изменениями интенсивности космического излучения. Предполагается, что этот фактор поможет лучше предсказывать природные катаклизмы.

В ходе нового исследования сотрудники CREDO проанализировали данные об интенсивности космических лучей с двух станций проекта — Neutron Monitor (собранные за последние 50 лет) и обсерватории Пьера Оже (собранные с 2005 года). Эти наблюдательные центры расположены по обе стороны экватора и используют разные методы обнаружения, что позволяет проводить более качественный анализ. Также авторы изучили изменения солнечной и сейсмической активности Земли.

Статистический анализ показал, что за исследуемый период существует четкая корреляция между изменениями интенсивности вторичного космического излучения и суммарно всех землетрясений с магнитудами, превышающими или равными четырем. Однако эта взаимосвязь фиксируется, только когда данные о космических лучах сдвигаются на 15 дней вперед относительно сейсмических данных. На основе этого можно будет прогнозировать время землетрясений, однако пока неясно, поможет ли этот способ точно определить их место.

Еще одним открытием стала периодичность корреляции. Оказалось, что максимум совпадения наступает каждые 10-11 лет — период, соответствующий циклу солнечной активности. Однако он не совпадает с максимальной активностью звезды. Кроме того, были обнаружены и другие общие периодичности неизвестной природы как в космических лучах, так и в сейсмических данных. Ученые предположили, что выявленные корреляции могут быть вызваны каким-то фактором, находящимся за пределами Солнечной системы. Одним из теоретических объяснений, например, может быть то, что Земля проходит через поток темной материи.