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05:18, 16 июня 2023Россия

Наводчик «Солнцепека» остановил наступление Украины в районе Новодонецкого

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» отразил наступление ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что наводчик тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» отразил наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, наводчик-оператор, сержант Виктор Петрунин наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате было уничтожено несколько десятков украинских военных, а также две бронированные машины. «Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны», — сказал Чехов.

Ранее экипаж тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразил два опорных пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли две попытки украинских военных провести разведку боем.

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    Марина Совина
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