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09:27, 16 июня 2023Россия

Власти допустили возможную причастность БПЛА к пожару на курском предприятии

Старовойт: спецслужбы проверяют версию возможной атаки БПЛА на курское предприятие

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Спецслужбы проверяют версию возможной атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на предприятие «Бел-Поль» по производству подушек и одеял в Курской области, где произошел пожар. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Власти допустили, что устройство могло быть направлено со стороны Украины. Старовойт отметил, что о возможной причастности можно будет говорить после соответствующей проверки.

Он пояснил, что сейчас ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий. «Благодарю наших парней из главного управления МЧС России по Курской области, областной противопожарной службы и пварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности за оперативную и слаженную работу!» — написал глава региона.

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    Анна Щербакова
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