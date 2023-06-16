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04:16, 16 июня 2023Россия

Пожар на складе хранения пуха в Курской области вырос до двух тысяч «квадратов»

МЧС: пожар на складе хранения пуха в Курской области вырос до двух тысяч квадратных метров

Кадр: МЧС России

Пожар на складе хранения пуха в Курской области вырос до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В тушении задействованы более 40 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в поселке Красниково загорелось административное здание предприятия «Белполь», после чего огонь перекинулся на складское строение. По неподтвержденной информации, пожар мог возникнуть после взрыва беспилотника. После этого в сети распространились кадры момента взрыва.

14 июня сотрудник полиции и пенсионерка пострадали в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Глушково Курской области, их госпитализировали с осколочными ранениями. Пожилой женщине осколок попал в левую ногу, а у полицейского была задета грудь.

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    Марина Совина
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