Пожар на складе хранения пуха в Курской области вырос до двух тысяч «квадратов»

МЧС: пожар на складе хранения пуха в Курской области вырос до двух тысяч квадратных метров

Пожар на складе хранения пуха в Курской области вырос до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В тушении задействованы более 40 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в поселке Красниково загорелось административное здание предприятия «Белполь», после чего огонь перекинулся на складское строение. По неподтвержденной информации, пожар мог возникнуть после взрыва беспилотника. После этого в сети распространились кадры момента взрыва.

14 июня сотрудник полиции и пенсионерка пострадали в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Глушково Курской области, их госпитализировали с осколочными ранениями. Пожилой женщине осколок попал в левую ногу, а у полицейского была задета грудь.