Baza: в Курской области беспилотник атаковал вышку связи и влетел в здание

В Курской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает Baza.

По предварительное информации, речь идет о дроне, который атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь».

Уточняется, что после взрыва в строении начался пожар, который позднее перекинулся на склад компании. Сейчас площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС России по Курской области подтвердила факт возгорания на территории склада хранения пуха. По заявлению спасательного ведомства, информация о пострадавших не поступала.