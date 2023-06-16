В Курской области прозвучал взрыв
Baza: в Курской области беспилотник атаковал вышку связи и влетел в здание
В Курской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает Baza.
По предварительное информации, речь идет о дроне, который атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь».
Уточняется, что после взрыва в строении начался пожар, который позднее перекинулся на склад компании. Сейчас площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров.
Пресс-служба МЧС России по Курской области подтвердила факт возгорания на территории склада хранения пуха. По заявлению спасательного ведомства, информация о пострадавших не поступала.