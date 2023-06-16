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03:28, 16 июня 2023Россия

В Курской области прозвучал взрыв

Baza: в Курской области беспилотник атаковал вышку связи и влетел в здание

Кадр: пресс-служба МЧС России по Курской области

В Курской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает Baza.

По предварительное информации, речь идет о дроне, который атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь».

Уточняется, что после взрыва в строении начался пожар, который позднее перекинулся на склад компании. Сейчас площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС России по Курской области подтвердила факт возгорания на территории склада хранения пуха. По заявлению спасательного ведомства, информация о пострадавших не поступала.

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    Марина Совина
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