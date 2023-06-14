Сотрудник полиции и пенсионерка пострадали в ходе обстрела ВСУ в курском поселке

Mash: полицейский и пенсионерка пострадали в ходе обстрела ВСУ в курском поселке Глушково

Сотрудник полиции и пенсионерка пострадали в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Глушково Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, их госпитализировали с осколочными ранениями. Так, пожилой женщине осколок угодил в левую ногу, а у полицейского была задета грудь.

Пенсионерка будет проходить реабилитацию в Глушковской центральной районной больнице, оперативник помещен в Курскую областную больницу.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт показал кадры последствий украинского обстрела в Глушково. На представленных снимках было видно, что снарядами повредило кирпичный забор и припаркованный автомобиль.

По подсчетам курского главы, в Глушково было зафиксировано семь прилетов. Повреждения выявили в двух многоквартирных домах, двух частных домовладениях, детском саду, местном ДК и двух административных зданиях.

С 19 октября 2022 года на территории Курской области из-за регулярных обстрелов был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.