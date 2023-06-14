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12:41, 14 июня 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела ВСУ приграничного российского села

Курский губернатор Старовойт показал кадры последствий обстрела ВСУ села Глушково

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Появились кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Глушково в Курской области. Снимки с места происшествия показал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Об обстреле стало известно ранее 14 июня. В результате атаки два местных жителя получили осколочные ранения. Их госпитализировали и оказывают необходимую медпомощь.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

На фото видно, что снарядами повредило кирпичный забор и припаркованный автомобиль, а также выбило окно.

По данным Старовойта, зафиксировано семь прилетов. Повреждения — в двух многоквартирных домах, двух частных домовладениях, детском саду, местном ДК и двух административных зданиях. Кроме того, часть Глушково осталась без электричества.

С 19 октября 2022 года на территории Курской области из-за регулярных обстрелов был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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