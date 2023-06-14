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12:12, 14 июня 2023Россия

Два россиянина пострадали при обстреле приграничного региона со стороны Украины

Два человека получили ранения при обстреле Глушково Курской области со стороны Украины

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Поселок Глушково Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом в среду, 14 июня, сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано семь прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в местной больнице, им оказывают необходимую помощь.

«Пострадали окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений, четыре автомобиля. Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания», — написал Старовойт и добавил, что часть Глушково осталась без электричества.

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Он сообщил также, что пограничники сбили над поселком беспилотник, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту.

Днем ранее, 13 июня, Глушково также было атаковано Вооруженными силами Украины. Глава Курской области публиковал кадры последствий обстрела.

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    Евгения Куликова
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