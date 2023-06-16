Момент взрыва в Курской области попал на видео

Момент взрыва в поселке Красниково Курской области попал на видео

Момент взрыва в Курской области, после которого начался пожар на территории склада хранения пуха, попал на видео. Кадры с камеры домофона опубликованы в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что взрыв произошел в 02:14 по московскому времени. Как сообщалось ранее, после взрыва начался пожар в административном здании предприятия «Белполь». По предварительной информации, дрон атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в здание предприятия.

Пресс-служба МЧС России по Курской области сообщила, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.