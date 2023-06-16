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01:52, 16 июня 2023Бывший СССР

В США обеспокоились эффективностью российской тактики против ВСУ

NYT: потери ВСУ могут оказаться слишком большими из-за стратегии российской армии

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике могут оказаться слишком большими из-за стратегии российской армии. На это указало The New York Times (NYT).

Издание приводит мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, увидевшего у российских военных план «наносить удары по подразделениям украинских войск и оттягиваться назад, не понеся при этом самим больших потерь». Таким образом, российское командование планирует истощать силы ВСУ еще до того, как те достигнут главной линии обороны.

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    Марина Совина
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