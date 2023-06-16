В США обеспокоились эффективностью российской тактики против ВСУ

NYT: потери ВСУ могут оказаться слишком большими из-за стратегии российской армии

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике могут оказаться слишком большими из-за стратегии российской армии. На это указало The New York Times (NYT).

Издание приводит мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, увидевшего у российских военных план «наносить удары по подразделениям украинских войск и оттягиваться назад, не понеся при этом самим больших потерь». Таким образом, российское командование планирует истощать силы ВСУ еще до того, как те достигнут главной линии обороны.

