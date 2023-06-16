Российская учительница толкнула шестиклассника в лагере и лишилась работы

В свердловском Ирбите учительница толкнула шестиклассника в лагере и лишилась работы

В Ирбите Свердловской области учительница несколько раз толкнула шестиклассника в летнем лагере, созданом на базе школы № 1, и лишилась работы. Об этом сообщает издание «Подъем».

Как пишет региональный портал Е1.ru, россиянка таким образом отомстила мальчику за то, что тот якобы обижал ее дочь. Одноклассники пострадавшего ребенка сумели снять часть потасовки на камеру телефона.

После распространения видеоролика в соцсетях была организована комиссия, которая, по словам учительницы, вынудила ее написать заявление об увольнении. «Я защищала дочь. В комиссии, к сожалению, не понимают. Собрание прошло довольно нормально», — отметила женщина в комментарии «Подъему».

Между тем родители учащихся пояснили, что педагог применила силу в отношении этого школьника уже не впервые.

В апреле сообщалось, что в Республике Тыва учительница избила двух школьников, которые плохо себя вели. На кадрах, снятых другими детьми, видно, как педагог бьет одного из мальчиков руками по спине и лицу. Другому ребенку женщина силой выворачивает ухо.