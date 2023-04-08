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11:43, 8 апреля 2023Россия

Российская учительница избила двух детей за плохое поведение и попала на видео

В Республике Тыва учительница избила двух школьников за плохое поведение и попала на видео

В Республике Тыва учительница избила двух школьников, которые плохо себя вели. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах, снятых другими детьми, видно, как педагог бьет одного из мальчиков руками по спине и лицу. Другому ребенку женщина силой выворачивает ухо. По информации авторов поста, родители школьников якобы написали на учителя заявление.

В свою очередь, региональный Следственный комитет начал проверку по факту появившейся в соцсетях записи. Следователи собираются выяснить достоверность произошедшего и дать оценку действиям учителя в соответствии с законом.

Ранее в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга учитель физкультуры швырнул на пол 11-летнего мальчика. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как педагог спорит с двумя учениками в спортивном зале, внезапно хватает одного из них за одежду и бросает. Медики диагностировали у ребенка сотрясение, ушибы и растяжение связок шейного отдела позвоночника.

Константин Лысяков
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