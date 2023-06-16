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19:56, 16 июня 2023Ценности

Кайли Дженнер подогрела слухи о романе с Тимоти Шаламе

Телезвезда Кайли Дженнер подогрела слухи о романе с Тимоти Шаламе снимком с засосом на шее

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Американская телезвезда Кайли Дженнер подогрела слухи о романе с американским актером Тимоти Шаламе. Об этом сообщает Page Six.

25-летняя предпринимательница опубликовала серию снимков, на которых она позирует на частном самолете в белом платье длины макси с цветочным принтом. При этом волосы бизнесвумен собрала в пучок, а из аксессуаров на ней были — серьги люксового модного дома Chanel. Среди прочего она нанесла на лицо макияж в нюдовых оттенках.

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Подписчики обратили внимание на шею Дженнер и заметили на ее коже фиолетовый след. «Я вижу засос», «Этот след оставил Шаламе?», «Кайли, мы все заметили точку на твоей шее!», «Очень походе на засос от таинственного незнакомца», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под публикацией.

В апреле Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер. По данным источников, Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечается, что пара якобы вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос. Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.

Ранее Дженнер рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом. Пара начала встречаться в 2017 году, затем Кайли и Трэвис «взяли паузу» в октябре 2019 года, а весной 2021 года вновь сошлись. В 2018 году у них родилась дочь Сторми, а в 2022 году — сын.

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    Карина Черных
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