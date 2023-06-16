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20:53, 16 июня 2023Силовые структуры

Российский военный получил условный срок за уклонение от службы в армии

В Чите военный, не вернувшийся на службу после командировки, получил шесть лет условно

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к шести годам колонии условно капитана Сергея Сычева за временное уклонение от прохождения службы в армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, 16 августа военный не вернулся на службу после командировки. В течение нескольких месяцев он ездил по разным городам в Забайкалье.

30 декабря Сычев узнал, что его разыскивают, и добровольно вернулся в часть.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили военного, сбежавшего со службы и отдыхавшего в отелях с подругой.

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    Елизавета Новикова
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