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16:15, 16 июня 2023Мир

Столтенберг заявил о подготовке пилотов ВСУ в Нидерландах и Дании

Столтенберг заявил о подготовке пилотов ВСУ в Нидерландах и Дании этим летом

Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Дания и Нидерланды этим летом приступят к подготовке пилотов Вооруженных сил Украины для управления истребителями F-16. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Я приветствую новые объявления о предоставлении оружия и обучении для Украины, включая инициативу Нидерландов и Дании начать обучение украинских пилотов», — сказал генсек по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию совета Украина — НАТО. «Мы также работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет как равная с союзниками по НАТО и будет консультироваться по вопросам общей обеспокоенности», — рассказал генсек. Он также анонсировал первое заседание совета. Оно пройдет на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

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    Виктория Кондратьева
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