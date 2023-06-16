Столтенберг заявил о подготовке пилотов ВСУ в Нидерландах и Дании этим летом

Дания и Нидерланды этим летом приступят к подготовке пилотов Вооруженных сил Украины для управления истребителями F-16. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Я приветствую новые объявления о предоставлении оружия и обучении для Украины, включая инициативу Нидерландов и Дании начать обучение украинских пилотов», — сказал генсек по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию совета Украина — НАТО. «Мы также работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет как равная с союзниками по НАТО и будет консультироваться по вопросам общей обеспокоенности», — рассказал генсек. Он также анонсировал первое заседание совета. Оно пройдет на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.