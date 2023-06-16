Лавров оценил возможность продления зерновой сделки

Лавров о возможности продления зерновой сделки: как можно продлевать то, что не работает

Зерновая сделка не работает, как можно продлевать то, что не работает. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность продления Черноморской инициативы на полях Петербургского международного экономического форума, передает его слова ТАСС.

«Как можно продлевать то, что не работает?» — сказал министр в ответ на вопрос о перспективах сделки.

Ранее президент России Владимир Путин допустил выход страны из зерновой сделки. «Нас в очередной раз обманули, и мы думаем о том, чтобы выйти из так называемой зерновой сделки», — сказал он, подчеркнув, что зерновые коридоры в том числе используются для запуска морских беспилотников.