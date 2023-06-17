Байдена пригласили приехать в Крым на лечение

Депутат Госдумы Шеремет пригласил президента США Байдена приехать в Крым на лечение

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать в Крым на лечение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в Соединенных Штатах издеваются над американским лидером. «Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это не пытались заштриховать американские пропагандисты», — сказал он.

Депутат посоветовал политику приехать в Крым и пообещал, что Байден вернется в США «совершенно другим человеком с миролюбивым мышлением и способностью принимать адекватные решения в международной политике».

Шеремет также отметил, что глава Белого дома облачен большими полномочиями и имеет доступ к ядерному оружию. Он заявил, что по этой причине весь мир заинтересован в здравомыслии Байдена. При этом, по его словам, окружение американского лидера использует его как марионетку.

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что Байден ни умственно, ни физически не подходит для того, чтобы быть главой государства. «Часть работы президента Соединенных Штатов состоит в том, чтобы внушать доверие и демонстрировать силу, а он этого не делает. Он не может этого сделать, он слишком стар для этого», — сказал Джексон.