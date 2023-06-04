Бывший врач Белого дома оценил состояние Байдена

Бывший врач Белого дома Джексон: Байден не подходит для того, чтобы быть президентом США

Президент США Джо Байден ни умственно, ни физически не подходит для того, чтобы быть главой государства. Состояние американского лидера оценил в эфире телеканала Fox News бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

«Этот человек (Байден — прим. «Ленты.ру») не подходит ни умственно, ни физически, чтобы быть президентом, и это плохо. Часть работы президента Соединенных Штатов состоит в том, чтобы внушать доверие и демонстрировать силу, а он этого не делает. Он не может этого сделать, он слишком стар для этого», — сказал Джексон, говоря о состоянии президента США.

Экс-врач Белого дома добавил, что выступает против того, чтобы Байден выдвигался на второй срок. По его мнению, супруга главы государства Джилл Байден и другие люди, окружающие его, должны помешать ему баллотироваться в президенты, «потому что это позор».

Ранее сообщалось о том, что более 60 членов Республиканской партии США потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей. В ином случае его призвали отказаться от участия в предвыборной гонке.

Байден объявил о намерении переизбраться на пост президента США 25 апреля. В своем видеообращении американский лидер заявил, что его работа заключается в том, чтобы защищать демократию.