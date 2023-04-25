Байден объявил о намерении переизбраться на пост президента США

Байден объявил о выдвижении кандидатуры на президентские выборы в 2024 году

Действующий лидер США Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в президентских выборах в 2024 году, вместе с ним баллотироваться будет вице-президент Камала Харрис. Об этом глава государства заявил в Twitter.

Об участии в выборах Байден объявил в видеообращении, опубликованном на официальном сайте его избирательной кампании. В нем он отметил, что «его работа — защищать американскую демократию».

У каждого поколения бывает момент, когда им приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это [именно наш] момент. Вот почему я баллотируюсь [на второй срок] на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим эту работу Джо Байден президент США

При переходе на сайт избирательной кампании предлагается сделать пожертвование и подписаться на рассылку агитационных материалов в поддержку Байдена. «Джо в деле. А вы?» — написано на баннере при входе на интернет-страницу.

В 2024 году Байдену исполнится 81 год

Джо Байден является самым старым президентом в истории США. Источники в Белом доме ранее сообщали, что он приходит в ярость и склонен к ненормативной лексике при упоминании его преклонного возраста.

Действующий американский лидер также регулярно проходит медицинское обследование. По заверениям врачей, глава Белого дома находится «в добром здравии, энергичен и подходит для выполнения президентских полномочий с учетом его возраста, принимаемых лекарств и незначительных недомоганий».

Несмотря на прогнозы докторов, Байден регулярно совершает многочисленные оговорки во время публичных выступлений и теряет равновесие при ходьбе. Во время недавнего официального визита в Ирландию он предложил «лизнуть мир» и перепутал новозеландскую сборную по регби с британскими боевиками-радикалами, а в декабре 2022 года он перепутал украинцев с иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Многочисленные казусы во время его президентства стали поводом к призывам отказаться от нового президентского срока во избежание политического кризиса. Проблемы со здоровьем Байдена не лучшим образом сказались и на его рейтингах — по результатам восьми общенациональных опросов в 2022 и 2023 годах в среднем 57 процентов сторонников демократов хотели бы видеть другую кандидатуру на этом посту.

38 процентов сторонников демократов хотели бы видеть Байдена кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах в 2024 году

Курс Байдена на конфронтацию с Россией из-за Украины

Байден является сторонником антироссийской внешней политики еще со времен работы на должности вице-президента США при Бараке Обаме. Во время его президентства Вашингтон отказался рассматривать ключевые требования России по обеспечению архитектуры международной безопасности, включая гарантии невступления Украины в НАТО, что в конечном итоге вынудило Москву начать специальную военную операцию (СВО) на Украине.

С момента начала СВО на Украине США по инициативе Байдена уже направили Киеву военную и экономическую помощь на сумму 33 миллиарда долларов. В состав поставок входили многочисленные номенклатуры боеприпасов и летального оружия, а также военная техника западного производства. Администрация Байдена является инициатором экономических и политических санкционных ограничений против российских граждан и компаний.

Оппозиция среди республиканцев

За период своего президентства Байден не смог добиться однозначной поддержки своей политики со стороны американских избирателей. Об этом говорит тот факт, что Республиканская партия во время промежуточных выборов в Палату представителей Конгресса США заняла 220 мест, в то время как демократы уступили им численное большинство, заняв 215 кресел.

Отсутствие большинства мест в Палате представителей привело к тому, что должность спикера занимает республиканец Кевин Маккарти, лидер противников нынешней политики действующего президента. Нежелание Байдена взаимодействовать с республиканцами на тему повышения потолка госдолга вызывает беспокойство и тревогу даже среди его однопартийцев-демократов, снижая его шансы на хороший результат в 2024 году.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что шансы на переизбрание у Байдена имеются, но на пути к нему имеется ряд препятствий. По его словам, помимо здоровья Байдена, граждан США волнует обилие нерешенных кризисов, с которыми «столкнулась Америка внутри страны и вовне».

Конечно, шансы у Байдена есть, как и у [бывшего американского лидера Дональда] Трампа. Не стоит никого списывать со счетов заранее Малек Дудаков политолог

Дудаков предположил, что Байден в ходе избирательной компании будет убеждать избирателей голосовать за него, делая упор на демонизацию своих оппонентов, в особенности бывшего президента США Дональда Трампа, который уже заявил о желании баллотироваться на президентские выборы 2024 года от Республиканской партии. «Очевидно, [Байден] считает, что шансы есть, поэтому и выдвигается на второй срок», — подытожил политолог.

Среди противников Байдена уже появились критики его решения. Член палаты представителей Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин назвала решение американского лидера баллотироваться на второй срок эгоистичным, так как именно сейчас происходит разоблачение семьи Байдена, разбогатевшей во время срока его полномочий. Ранее она также призывала к его импичменту из-за уголовного преследования Дональда Трампа из-за скандала с секретными документами, считая это политически мотивированным делом.

Сам Джо уже доказал, что он худший президент в истории, теперь мы должны доказать, насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле Марджори Тейлор Грин член палаты представителей Конгресса

Ранее газета The New York Times сообщила, что изначально команда Байдена рассматривала перенос заявления на начало лета 2023 года. Однако ими было принято решение объявить об этом 25 апреля — в дату четвертой годовщины начала предвыборной кампании 2020 года.