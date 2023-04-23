Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:44, 23 апреля 2023Мир

В США потребовали от Байдена открыто говорить о своем здоровье

NYT: Байдену необходимо убедить сторонников, что он физически готов к переизбранию
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями, если он намерен участвовать в предстоящих выборах, считает газета The New York Times (NYT).

«Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам», — говорится в материале. По словам авторов, многие демократы беспокоятся из-за преклонного возраста политика, опасаясь, что он будет слишком стар к концу второго срока.

Издание привело результаты опроса Associated Press-NORC, согласно которым, только 47 процентов респондентов, поддерживающих демократов, одобряют намерение действующего американского лидера баллотироваться на выборах. При этом, среди всех проголосовавших лишь 26 процентов считают целесообразным выдвижение Байдена на второй срок.

17 февраля врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что, по результатам ежегодного медицинского освидетельствования, американский президент остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», который в состоянии исполнять свои обязанности.

Однако бывший личный врач Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что состояние политика оставляет желать лучшего. Он также назвал Байдена угрозой для страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия высылает немецких дипломатов в качестве зеркальной меры. 34 сотрудника дипмиссии объявлены персона нон грата
Дерипаска рассказал о «мире без гегемона» через пять лет
В США потребовали от Байдена открыто говорить о своем здоровье
Хирург высказался об опасности диастаза
Во Франции пригрозили оставить Каннский фестиваль без света
Полковник запаса назвал цели атак ВСУ по Крыму
Визит Лаврова на Кубу назвали символичным
Доктор Павлова объяснила важность магния для организма человека
В Армении осудили обвинение Азербайджана в подрыве военного грузовика
Посол заявил о заинтересованности бизнеса Аргентины сотрудничеством с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.