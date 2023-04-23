В США потребовали от Байдена открыто говорить о своем здоровье

NYT: Байдену необходимо убедить сторонников, что он физически готов к переизбранию

Президент США Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями, если он намерен участвовать в предстоящих выборах, считает газета The New York Times (NYT).

«Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам», — говорится в материале. По словам авторов, многие демократы беспокоятся из-за преклонного возраста политика, опасаясь, что он будет слишком стар к концу второго срока.

Издание привело результаты опроса Associated Press-NORC, согласно которым, только 47 процентов респондентов, поддерживающих демократов, одобряют намерение действующего американского лидера баллотироваться на выборах. При этом, среди всех проголосовавших лишь 26 процентов считают целесообразным выдвижение Байдена на второй срок.

17 февраля врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что, по результатам ежегодного медицинского освидетельствования, американский президент остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», который в состоянии исполнять свои обязанности.

Однако бывший личный врач Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что состояние политика оставляет желать лучшего. Он также назвал Байдена угрозой для страны.