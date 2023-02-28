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04:59, 28 февраля 2023Мир

Бывший врач Белого дома назвал Байдена угрозой для США

Экс-врач Белого дома Джексон: состояние здоровья Байдена представляет угрозу для США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший личный врач Барака Обамы и Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон назвал президента США Джо Байдена угрозой для страны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Джексон подчеркнул, что состояние здоровья американского лидера оставляет желать лучшего. «Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем», — отметил он.

По словам экс-врача Белого дома, руководство Байдена представляет опасность для страны, поскольку «снижение когнитивных функций» политика способно привести к гибели людей.

Ранее Джексон заявил, что Белый дом скрывает правду о состоянии здоровья президента. Он подчеркнул необходимость обязать политика пройти когнитивный тест, добавив, что большинство американцев замечают, что ментальное здоровье Байдена находится в полном упадке.

17 февраля врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что, по результатам ежегодного медицинского освидетельствования, американский лидер остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», который в состоянии исполнять свои обязанности.

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Варвара Кузьмина
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