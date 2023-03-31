Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену

Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент президенту США Байдену

Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Так она прокомментировала новость о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.

«Хватит этой бессмысленной охоты на ведьм», — написала он. По мнению Грин, глава Белого дома сам дал повод для расследования совершенных им «преступлений», которые необходимо расследовать.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно. Сам Трамп назвал эту ситуацию политическим преследованием и вмешательством в выборы.