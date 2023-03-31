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03:58, 31 марта 2023Мир

Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену

Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент президенту США Байдену
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Так она прокомментировала новость о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.

«Хватит этой бессмысленной охоты на ведьм», — написала он. По мнению Грин, глава Белого дома сам дал повод для расследования совершенных им «преступлений», которые необходимо расследовать.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно. Сам Трамп назвал эту ситуацию политическим преследованием и вмешательством в выборы.

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Марина Совина
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