Байден и Харрис соберут пожертвования на предвыборную кампанию

Байден и вице-президент США Харрис начали сбор пожертвований на их предвыборную кампанию

Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис начали сбор пожертвований на их предвыборную кампанию, об этом говорится на сайте кампании.

Уточняется, что теперь появилась возможность пожертвовать суммы в размере от 10 до 250 долларов, тем не менее пользователи сайта могут самостоятельно ввести желаемую сумму. Отмечается, что отправить средства могут только граждане США, достигшие 18 лет. Кроме того, деньги можно внести только из собственных средств и с личной карты.

«Пожертвуйте на переизбрание Джо Байдена и Камалы Харрис», — сказано на сайте.

Помимо этого, желающие помочь политикам могут приобрести вещи с символикой кампании. В частности, футболка с надписью «Байден/Харрис» продается за 32 доллара, в то время как плакат, который можно поставить во дворе дома, обойдется в 20 долларов.