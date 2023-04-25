Вице-президент США Харрис заявила о намерении баллотироваться вместе с Байденом

Вице-президент США Харрис заявила, что будет баллотироваться на выборы вместе с Байденом

Действующая вице-президент США Камала Харрис сообщила в Twitter, что будет баллотироваться на выборы 2024 года вместе с Джо Байденом.

«Мы, будучи американцами, верим в свободу и в то, что демократия будет сильна в той же степени, насколько [у людей] будет стремление бороться за нее. Поэтому Джо Байден и я выдвигаем свои кандидатуры [на выборы 2024 года]», — заявила она.

25 апреля американский президент Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США в 2024 году. «Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я говорил, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — объяснил президент.