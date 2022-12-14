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08:41, 14 декабря 2022Мир

Стало известно о комплексах Байдена насчет возраста

Politico: Байден приходит в ярость при упоминании его возраста из-за выборов в 2024 году

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Самый старый президент в истории США Джо Байден, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, приходит в ярость при упоминании его преклонного возраста в контексте президентских выборов в 2024 году. О комплексах Байдена сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Думаешь, я не знаю, сколько мне, черт возьми, лет?» — заявил президент на одной из встреч с сотрудниками его администрации в начале 2022 года. Его приближенные говорят, что в такие моменты Байден склонен к ненормативной лексике и очень зол.

Ранее стало известно, что Байден намерен баллотироваться на второй срок. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что о своем окончательном решении Байден объявит в начале 2023 года, после обсуждений с членами своей семьи.

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Виктория Кондратьева
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