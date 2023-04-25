Политолог перечислил препятствия на пути Байдена к переизбранию

Политолог Дудаков призвал не списывать Байдена и Трампа со счетов на выборах в 2024 году

Шансы на переизбрание у действующего президента США Джо Байдена имеются, но на пути к нему имеется ряд препятствий, считает политолог-американист Малек Дудаков. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на участие в выборах президента США в 2024 году.

Конечно, шансы у Байдена есть, как и у [бывшего американского лидера Дональда] Трампа. Не стоит никого списывать со счетов заранее Малек Дудаков политолог

Однако он сообщил, что у политика есть много проблем, в первую очередь, связанных с состоянием здоровья, которое вызывает опасение у многих американцев. В частности, они беспокоятся, что он просто не способен исполнять президентские полномочия и обязанности.

«Плюс к этому, подавляющее большинство американцев, больше 70 процентов, не считают, что ему стоило бы идти на выборы, опять же исходя из проблем со здоровьем и того, что много кризисов, с которыми столкнулась Америка и внутри страны и вовне, не решаются», — добавил политолог.

«В целом, рейтинги Байдена средние, в районе 40 процентов, что не так много, хотя и не так мало для американского президента, но, конечно, то, что он не внушает никакого энтузиазма у большинства избирателей — это факт, поэтому с этим будут большие проблемы», — поделился американист.

Дудаков предположил, что Байден будет убеждать избирателей голосовать за него, делая упор на демонизацию своих оппонентов, в особенности Трампа. «Я думаю, что Байден будет говорить о том, что я не такой успешный президент, зато я противостою этим «фашистам и радикалам» в лице сторонников Трампа и самого Трампа, но опять же удастся ли ему за счет этой риторики победить — большой вопрос. Очевидно, он считает, что шансы есть, поэтому и выдвигается на второй срок», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее бывший вице-президент США Майкл Пенс призвал всех желающих принять участие в предстоящих президентских выборах заявиться до июня текущего года. Он также высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры, подчеркнув, что об этом станет известно «задолго до июня».

Журналист Сеймур Херш, в свою очередь, заявил, что американские СМИ находятся в ужасе из-за возможного соперничества Джо Байдена и Дональда Трампа в ходе выборов. По словам Херша, газета The New York Times сейчас находится на стороне Байдена.