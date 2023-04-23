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10:29, 23 апреля 2023Интернет и СМИ

Журналист США заявил об ужасе СМИ из-за соперничества Байдена и Трампа в выборах

Журналист Херш: СМИ в США в ужасе от возможного соперничества Байдена и Трампа в выборах

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американские СМИ в ужасе от возможного соперничества Джо Байдена и Дональда Трампа в выборах. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на интервью журналиста Сеймура Херша.

По словам Херша, газета The New York Times сейчас находится на стороне Байдена. «Нельзя удивляться тому, что The New York Times будет помогать ФБР как добропорядочный гражданин... Я, конечно же, удивлен, но в этом нет ничего удивительного», — объяснил журналист.

Именно NYT помогло идентифицировать военнослужащего Военно-воздушных сил (ВВС) Нацгвардии США Джека Тейшейра, который начал «сливать» разведданные в феврале 2022 года. Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

Ранее сообщалось, что президент США Байден выдвинет свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года и возможного переизбрания. Также бывший президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в выборах.

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Екатерина Власова
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