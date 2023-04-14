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09:05, 14 апреля 2023Мир

Байден оговорился и предложил лизнуть мир

Президент США Байден во время выступления в Ирландии предложил лизнуть мир

Фото: Kenny Holston / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в Ирландии и предложил собравшимся лизнуть мир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Глава американского государства поблагодарил присутствующих в своей речи на торжественном ужине. «Да благословит вас Господь. И давайте... Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это», — заявил он.

Ранее в ходе своей поездки Байден перепутал регбистов с британскими боевиками, которые сражались на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость. Он спутал новозеландскую сборную по регби All Blacks с британской военизированной организацией The Black and Tans.

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Виктория Кондратьева
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