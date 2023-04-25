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15:09, 25 апреля 2023Мир

В США назвали эгоистичным решение Байдена баллотироваться на второй срок

Конгрессвумен Грин: Байден уже доказал, что он худший президент в истории США

Фото: Social Media / Reuters

Глава Белого дома Джо Байден уже доказал, что он худший президент в истории США. Об этом написала в Twitter член палаты представителей Конгресса, республиканка Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен подчеркнула, что решение американского лидера баллотироваться на второй срок эгоистично, так как именно сейчас происходит разоблачение семьи Байдена, разбогатевшей во время его президентства.

«Сам Джо уже доказал, что он худший президент в истории, теперь мы должны доказать, насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле», — заключила она.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что члены семьи Байдена организовали предприятие, направленное на извлечение прямой денежной выгоды от его нахождения у власти. В результате исследования конгрессмены нашли доказательства существования «конгломерата подставных компаний, через который проходили деньги из иностранных государств», включая Китай и Украину.

25 апреля Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США в 2024 году.

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Варвара Кошечкина
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