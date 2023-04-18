Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:28, 18 апреля 2023Мир

Семью Байдена обвинили в получении денежной выгоды от его президентства

Конгрессвумен Грин обвинила семью Байдена в получении денежной выгоды от его президентства
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что члены семьи действующего президента страны Джо Байдена организовали предприятие, направленное на извлечение прямой денежной выгоды от его нахождения у власти. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в социальной сети Twitter.

Материалы по теме:
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023

Грин обвинила семью Байдена в получении денежной выгоды от его президентства, в том числе средств от иностранных государств. Она уточнила, что конгрессмены изучили финансовые записи на более двух тысячах страниц. В результате исследования они нашли доказательства существования «конгломерата подставных компаний, через который проходили деньги из иностранных государств», включая Китай и Украину.

«Я видела свидетельства торговли людьми. Это включало проституцию не только из Соединенных Штатов, но и из таких иностранных государств, как Россия и Китай», — отметила конгрессвумен.

Политик добавила, что вместе с коллегами продолжит расследовать «развивающуюся сеть коррупции и фейковых компаний». «Американский народ заслуживает знать много информации о семье Байдена и преступлениях, в которые она была вовлечена», — заключила Грин.

Ранее в США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок. Предполагается, что политик объявит о своем решении 25 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном
Байден продлил запрет для связанных с Россией судов заходить в порты США
Российский сенатор назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова
Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма
В приграничном российском регионе заявили об атаке беспилотника ВСУ на военкомат
Россиянин стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ
США заявили о взаимодействии с Россией в вопросе освобождения двух американцев
Житель Подмосковья ударил собутыльника топором и добил ножом
Утечка секретных документов показала степень участия США в конфликте на Украине
В Белом доме прокомментировали заявления главы МИД Бразилии по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.