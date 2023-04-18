Семью Байдена обвинили в получении денежной выгоды от его президентства

Конгрессвумен Грин обвинила семью Байдена в получении денежной выгоды от его президентства

Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что члены семьи действующего президента страны Джо Байдена организовали предприятие, направленное на извлечение прямой денежной выгоды от его нахождения у власти. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в социальной сети Twitter.

Грин обвинила семью Байдена в получении денежной выгоды от его президентства, в том числе средств от иностранных государств. Она уточнила, что конгрессмены изучили финансовые записи на более двух тысячах страниц. В результате исследования они нашли доказательства существования «конгломерата подставных компаний, через который проходили деньги из иностранных государств», включая Китай и Украину.

«Я видела свидетельства торговли людьми. Это включало проституцию не только из Соединенных Штатов, но и из таких иностранных государств, как Россия и Китай», — отметила конгрессвумен.

Политик добавила, что вместе с коллегами продолжит расследовать «развивающуюся сеть коррупции и фейковых компаний». «Американский народ заслуживает знать много информации о семье Байдена и преступлениях, в которые она была вовлечена», — заключила Грин.

Ранее в США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок. Предполагается, что политик объявит о своем решении 25 апреля.