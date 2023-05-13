Республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей

Fox News: более 60 республиканцев просят Байдена пройти проверку умственных способностей

Более 60 членов Республиканской партии США потребовали от лидера США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. В ином случае его призывают отказаться от участия в предвыборной гонке, сообщает телеканал Fox News.

Республиканец, бывший врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о беспокойстве конгрессменов из-за когнитивного состояния американского лидера и сомнениях в том, что он сможет возглавлять страну в течение еще одного срока.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», — сказано в письме законодателей.

Отмечается, что за то время, пока Байден был президентом, он прошел два медицинских осмотра, которые не выявили у него проблем со здоровьем. Однако, несмотря на это, ему указали на то, что он либо не проходил проверку умственных способностей, либо результаты проверки скрывают от общественности.

Ранее стало известно, что Байден беспокоит свою супругу Джилл нездоровыми гастрономическими предпочтениями. Политик питается углеводами и игнорирует клетчатку и рыбу.