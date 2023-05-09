Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:36, 9 мая 2023Интернет и СМИ

Стало известно о нездоровых гастрономических предпочтениях Байдена

Axios: Байден беспокоит свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден беспокоит свою супругу Джилл нездоровыми гастрономическими предпочтениями. Политик питается углеводами и игнорирует клетчатку и рыбу, об этом стало известно из статьи, которая была опубликована на портале Axios.

«Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей», — пишут журналисты, ссылаясь на окружение президента.

Помощники Байдена якобы говорят, что политик «ест как ребенок». Так, на его тарелке в основном бежевые цвета, а любимые блюда включают пиццу, пасту, печенье. Также президент часто пьет сладкие напитки.

Авторы статьи также процитировали книгу сестры президента. Женщина рассказала такой случай: однажды главным блюдом на ужин был лосось и овощи, Байден подождал, пока уйдет первая леди, и предпочел рыбе лимонный пирог и шоколадное мороженое.

Кроме того, политик не скрывает своих вкусовых предпочтений. К примеру, в честь мексиканского праздника Синко де Майо он заказывал в ресторане кесадилью и чуррос и неоднократно признавался в любви к мороженому.

Ранее газета The New York Times высказала мнение, что Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями, если он намерен участвовать в предстоящих выборах. По словам авторов статьи, многие демократы беспокоятся из-за преклонного возраста политика, опасаясь, что он будет слишком стар к концу второго срока.

Издание также привело результаты опроса Associated Press-NORC, согласно которым, только 47 процентов респондентов, поддерживающих демократов, одобряют намерение действующего американского лидера баллотироваться на выборах.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске
В Южном Йемене провозгласили независимое государство на юге страны
В российском городе при обрушении игровой площадки пострадали дети
Президент Словакии напомнила об освобождении страны от фашизма Красной армией
Москвич поделился воспоминаниями о довоенных столичных коммуналках
Стало известно о нездоровых гастрономических предпочтениях Байдена
Зеленский сообщил о разработке новой концепции безопасности для Украины
Эксперт рассказал о пятиминутной тренировке для избавления от жира в зоне живота
Задержан подозреваемый в причастности к покушению на замглавы полиции Запорожья
Диетолог раскрыл секреты долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.