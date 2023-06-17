Байден не увидел вины руководства Китая в полете «шпионского шара» над США

Байден заявил, что не считает руководство КНР виновным в полете «шпионского шара» над США

Президент США Джо Байден заявил, что не считает руководство Китая виновным в полете «шпионского шара» над США в феврале 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что руководство знало, что это было, знало, что было в нем, знало, что происходит. Я думаю, это было неприятней, чем задумывалось», — сказал Байден.

Он также сообщил, что намерен провести встречу с главой Китая Си Цзиньпином в ближайшие месяцы, чтобы обсудить то, как страны могут договориться.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно в пятницу, 3 февраля 2023 года. Спустя два дня ВВС США сбили «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны.