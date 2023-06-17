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09:27, 17 июня 2023Культура

Богомолов призвал разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры

Режиссер Богомолов: уехавшим деятелям культуры надо позволить вернуться и работать

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский режиссер Константин Богомолов призвал разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры, чтобы работать на благо страны. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Богомолова, артисты должны иметь возможность приехать обратно, если они готовы и поняли, что ошиблись.

«Мы должны быть сильными и нельзя в такой подростковой обиде говорить "да и не нужны"», — подчеркнул режиссер.

Он выразил уверенность в том, что стране всегда нужны талантливые и энергичные люди, которые будут «работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей».

Ранее Богомолов осудил российскую элиту за презрение к своей стране и скорбь о прошлой жизни. Он отметил, что «элита» оплакивает не пролитую кровь, а «свой счастливый смех, свои винтовые улыбки, свою безмятежную жизнь».

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