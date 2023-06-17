В Дании заявили о готовности передать Украине истребители F-16

Глава Минобороны Дании Поульсен заявил о готовности передать Украине истребители F-16

Дания готова передать Украине свои истребители F-16, но сделает это только совместно с другими странами, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что эти самолеты крайне нужны Украине, если Киев хочет победить в конфликте. По словам Поульсена, для того, чтобы передача F-16 была максимально эффективной, требуется коалиция государств.

«Мы также не можем решить это в одиночку, так как для этого требуется разрешение США, поскольку F-16 — это самолет американской разработки. Но я также хотел бы сказать, что не могу представить, чтобы мы не поддержали [это решение]», — сказал глава Минобороны Дании.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Дания и Нидерланды этим летом приступят к подготовке пилотов Вооруженных сил Украины для управления истребителями F-16.