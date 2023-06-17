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19:35, 17 июня 2023Россия

Путин рассказал о спасенных из зоны боевых действий на Украине детях

Президент России Путин: Россия спасала детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Россия спасала жизни и здоровье детей, легально вывозя их из зоны боевых действий на Украине, и никогда не мешала воссоединяться им со своими семьями, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями», — сказал Путин.

Он также отметил, что Москва никогда не препятствовала воссоединению семей, если родители детей объявлялись.

Ранее президент Сенегала Маки Салл на встрече африканской делегации с Путиным заявил, что условием для диалога между Россией и Украиной является соблюдение устава ООН.

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    Алевтина Запольская
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