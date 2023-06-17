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19:12, 17 июня 2023Мир

Президент Сенегала назвал условие диалога России и Украины

Президент Сенегала Салл: условием диалога России и Украины является соблюдение устава ООН

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Условием для диалога между Россией и Украиной является соблюдение устава ООН, заявил президент Сенегала Маки Салл на встрече африканской делегации с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я убежден, что Россия, которая является основателем этой организации, а также постоянным членом Совбеза ООН, также соблюдает этот устав», — сказал Салл.

Он также отметил важность сохранения условий диалога и заявил, что Африка желает мира между двумя странами.

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    Алевтина Запольская
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