Президент Сенегала назвал условие диалога России и Украины

Президент Сенегала Салл: условием диалога России и Украины является соблюдение устава ООН

Условием для диалога между Россией и Украиной является соблюдение устава ООН, заявил президент Сенегала Маки Салл на встрече африканской делегации с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я убежден, что Россия, которая является основателем этой организации, а также постоянным членом Совбеза ООН, также соблюдает этот устав», — сказал Салл.

Он также отметил важность сохранения условий диалога и заявил, что Африка желает мира между двумя странами.