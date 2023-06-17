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17:28, 17 июня 2023Мир

Названа основная тема предстоящей встречи Путина с лидерами стран Африки

Эксперт Фельдман: основной темой встречи Путина с африканскими лидерами станет экономика

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Основной темой предстоящей встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран Африки, скорее всего, станет экономическое сотрудничество. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«В рамках переговоров на высшем уровне на площадке ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума — прим. "Ленты.ру"), скорее всего, основное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству России со странами Черного континента. Речь пойдет о совместных инвестиционных проектах, перспективах увеличения товарооборота, поставках зерна и оказании гуманитарной помощи жителям беднейших регионов Африки», — сказал собеседник «Ленты.ру».

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Ранее стало известно, что по итогам ПМЭФ было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 триллиона рублей. Среди них с иностранными компаниями было подписано 43 соглашения, два — с Испанией и Италией.

Отмечается, что в ПМЭФ приняли участие 17 тысяч делегатов из 130 стран. Наиболее многочисленной была делегация из Объединенных Арабских Эмиратов — 200 человек. На втором месте оказался Китай (147 человек), на третьем — Индия (58 человек). Форум посетили в том числе 150 компаний из 25 «недружественных» государств.

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