На ПМЭФ заключили соглашения почти на четыре триллиона рублей

«Росконгресс»: на ПМЭФ было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 триллиона рублей

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 триллиона рублей. Об этом сообщает организатор мероприятия «Росконгресс» в своем Telegram-канале.

Среди них с иностранными компаниями было подписано 43 соглашения, два — с Испанией и Италией.

В ПМЭФ приняли участие 17 тысяч делегатов из 130 стран. «Росконгресс» отметил, что форум посетили том числе 150 компаний из 25 «недружественных» государств. Наиболее многочисленной была делегация из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — 200 человек. На втором месте оказался Китай (147 человек), на третьем — Индия (58 человек).

В прошлом году в рамках ПМЭФ было подписано 691 соглашение на сумму 5,6 триллиона рублей. Участие в мероприятии приняли 14 тысяч человек, на форум приехали представители из 130 стран с учетом России.

Наиболее яркими событиями форума в 2023 году стали песни и танцы делегатов из ОАЭ. В первый день они исполнили танец с тростями, а второй тоже начали с танца, но уже с карабинами. Настоящее это было оружие или макеты, неизвестно.

Также в первый день Российский экспортный центр показал на ПМЭФ образы муз российского экспорта. Ими стали пять девушек в стилизованных кокошниках и нарядах. Они олицетворяли машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и IT.

В предпоследний день форума гостей развлекали участники организации «Сильнейшая нация мира», одетые как десантники. Один из них надул и порвал резиновую грелку, а другой голыми руками разломал теннисный мяч. Выступления проходили под песню «Я русский» певца Shaman, а в конце мужчины исполнили песню «Господа офицеры».