Гостям ПМЭФ показали муз российского экспорта в кокошниках

РЭЦ представил на стенде ПМЭФ-2023 муз-покровительниц российского экспорта в кокошниках

Российский экспортный центр (РЭЦ) на стенде «Сделано в России» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) показал образ муз российского экспорта. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает РИА Новости.

Музами стали пять девушек в стилизованных кокошниках и нарядах, олицетворяющие машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и IT. Эти области в РЭЦ называют «наиболее перспективными векторами развития российского бизнеса на внешних рынках».

Гендиректор центра Вероника Никишина заявила, что образы созданы на основе опыта и исследований, которые были проведены среди клиентов и покупателей российской продукции за рубежом. «Именно так иностранные бизнес-партнеры видят наш экспорт», — подчеркнула она, добавив, что в костюмах сочетается история страны и будущее российского бизнеса.

По словам Никишиной, через стилизованные образы в национальных костюмах Россия передает уникальность каждого из направлений и видение своих партнеров. Музы также предназначены популяризовать меры поддержки экспортеров, «вдохновить предпринимателей на новые свершения и призвать их к покорению новых вершин».

Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ-2023 новый кроссовер Lada X-Cross 5, который является копией китайского Bestune T77 от концерна FAW. Собирать его будут на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.