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15:06, 14 июня 2023Экономика

Для гостей ПМЭФ станцевали делегаты из ОАЭ с загадочными тростями

ТАСС: делегаты из ОАЭ развлекли гостей ПМЭФ национальным танцем и песнями

Делегаты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), страны-гостя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), спели и показали гостям мероприятия танец с тростями. Фрагмент загадочного танца, исполненного мужчинами в белоснежных одеяниях, опубликовал в своем Telegram-канале ТАСС.

Как уточняет агентство, в подарок российским коллегам они привезли финики и конфеты. Также всем желающим на национальном стенде ОАЭ подписывают открытки на арабице.

Ранее сообщалось, что Российский экспортный центр (РЭЦ) показал на ПМЭФ образы муз российского экспорта. Ими стали пять девушек в стилизованных кокошниках и нарядах, олицетворяющие машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и IT. Эти области в РЭЦ называют «наиболее перспективными векторами развития российского бизнеса на внешних рынках».

Посетителям ПМЭФ доступны на выбор три вида ланчей. Гостям предлагают пообедать блюдами кухни Дальневосточного региона, Центральной России и европейской части страны. Каждый из них состоит из четырех блюд и напитка и стоит 4500 рублей.

Алкоголь на ПМЭФ доступен только на специальном стенде, зато на стенде Арктики можно попробовать бодрящий напиток из оленины с измельченными ягодами брусники и голубики.

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    Дмитрий Воронин
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