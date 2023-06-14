Гостям ПМЭФ предложили пообедать за 4500 рублей

«Фонтанка»: гостям ПМЭФ предложили обеды из четырех блюд и напитка по 4500 рублей

На начавшем работу 14 июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посетителям доступны на выбор три вида ланчей. Каждый из них состоит из четырех блюд и напитка и обойдется гостю в 4500 рублей, сообщает «Фонтанка».

В трех сетах меню представлена традиционная русская кухня. Бренд-шеф мероприятия Антон Грибанов объяснил «Известиям», что гостям предлагают пообедать блюдами кухни Дальневосточного региона, Центральной России и европейской части страны.

«Будет три сета — так же, как и в предыдущие года, но все они будут ориентированы на русскую кухню», — рассказал Грибанов.

В первый сет входят: легкий салат с ростбифом, поморская уха из стерляди и семги с хрустящим луком, филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов или филе судака с пюре из зеленого горошка, а также медовик с алтайским медом.

В другом варианте предлагается: микс-салат с форелью и кедровыми орешками, бульон из говядины с расстегаем, сметанник, филе утиной грудки с кремом из земляной груши или сет из дальневосточных гребешков и креветок.

Наконец в третьем меню представлены: салат с подкопченной утиной грудкой и свежими овощами, крем-суп из тыквы с крабом, филе семги с молодой спаржей и винной карамелью или баранина с запеченным баклажаном и пряным соусом, облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками.

К каждому из обедов полагается бесплатный чай, кофе, морс или минеральная вода, а вот алкоголь на ПМЭФ можно купить только на специальном стенде.

Обеденный набор в VIP-меню ПМЭФ в 2022 году также стоил 4500 рублей. На выбор посетителям тогда предлагали блюда русской, средиземноморской и паназиатской кухонь, а также сет для вегетарианцев.