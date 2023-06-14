Гостям ПМЭФ предложили пообедать за 4500 рублей
На начавшем работу 14 июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посетителям доступны на выбор три вида ланчей. Каждый из них состоит из четырех блюд и напитка и обойдется гостю в 4500 рублей, сообщает «Фонтанка».
В трех сетах меню представлена традиционная русская кухня. Бренд-шеф мероприятия Антон Грибанов объяснил «Известиям», что гостям предлагают пообедать блюдами кухни Дальневосточного региона, Центральной России и европейской части страны.
«Будет три сета — так же, как и в предыдущие года, но все они будут ориентированы на русскую кухню», — рассказал Грибанов.
В первый сет входят: легкий салат с ростбифом, поморская уха из стерляди и семги с хрустящим луком, филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов или филе судака с пюре из зеленого горошка, а также медовик с алтайским медом.
В другом варианте предлагается: микс-салат с форелью и кедровыми орешками, бульон из говядины с расстегаем, сметанник, филе утиной грудки с кремом из земляной груши или сет из дальневосточных гребешков и креветок.
Наконец в третьем меню представлены: салат с подкопченной утиной грудкой и свежими овощами, крем-суп из тыквы с крабом, филе семги с молодой спаржей и винной карамелью или баранина с запеченным баклажаном и пряным соусом, облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками.
К каждому из обедов полагается бесплатный чай, кофе, морс или минеральная вода, а вот алкоголь на ПМЭФ можно купить только на специальном стенде.
Обеденный набор в VIP-меню ПМЭФ в 2022 году также стоил 4500 рублей. На выбор посетителям тогда предлагали блюда русской, средиземноморской и паназиатской кухонь, а также сет для вегетарианцев.