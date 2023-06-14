69-я параллель
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12:02, 14 июня 202369-я параллель

Посетителям ПМЭФ предложили бодрящий арктический напиток из оленины

Посетители стенда Арктики на ПМЭФ попробовали бодрящий напиток и мороженое из оленины

Кадр: Telegram-канал Shot

Посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) могут попробовать мороженое и бодрящий напиток из оленины, которые предлагают на стенде Арктики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В рецепт напитка, который привезли из Норильска, входит тертая оленина, сироп, а также измельченные ягоды брусники и голубики. По словам производителей, мясо оленя является диетическим и при этом обладает большим количеством белка. «И получается такой продукт, про который можно сказать: "Я пил оленя, я ел кофе"», — заявили на стенде.

В России уже не первый год появляются необычные продукты, в состав которых входит оленина. В марте 2022 года в Якутии предложили заменить кока-колу напитком с добавлением «Эпсорина» — брендового местного компонента, который получают из рогов северного оленя. По заявлению производителя газировки, эта добавка помогает организму восстанавливаться после различных заболеваний и при умственной и физической усталости. При этом отмечается, что продукт не является допингом и одобрен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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Кроме того, в 2022 году на Ямале наладили производство чипсов из оленины. Для их приготовления прокрученное мясо смешивают со специями и набивают полученным фаршем «колбасу», которую потом охлаждают и режут на чипсы. Местный предприниматель рассказал, что вынашивал эту идею пять лет.

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    Константин Лысяков
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