На Ямале начали делать чипсы из оленины

На Ямале наладили производство чипсов из оленины и рыбных пельменей

На Ямале наладили производство аутентичных местных деликатесов из рыбы и оленины. Об этом пишет «Российская газета».

Так рыболовецкая артель «Орион» уже летом начнет выпускать рыбные пельмени, котлеты и расстегаи. В 2021 году там запустили автоматизированную линию производства консервов, которая заменила ручной труд. «Ямальскому рынку хватит продукции, обеспечим и другие регионы, если будет в этом необходимость», — сказал председатель артели Олег Мамеев.

300 тонн рыбы в год вылавливает артель «Орион»

Переработкой оленины на Ямале занимаются 11 предприятий. Из этого деликатеса делают консервы, колбасу и другие продукты. Кроме того, в новом цехе в Салехарде в тестовом режиме началось производство чипсов и хвороста из оленины. Для их приготовления прокрученное мясо смешивают со специями и набивают полученным фаршем «калбасу», которую потом охлаждают и режут на чипсы. Местный предприниматель Роман Шарапендо вынашивал эту идею 5 лет. Сейчас его предприятие перерабатывает 500 килограммов мяса в месяц, но планирует дойти до тонны. В будущем к производству чипсов планируют добавить бастурму и сыровяленые колбаски.

В этом году в Ямало-Ненецком автономном округе новые цеха по переработке оленины также откроются в Харпе, Новом Уренгое и Тазовском, сообщила замдиректора департамента агропромышленного комплекса региона Любовь Охман, Они будут выпускать пельмени, колбасу, котлеты и другие продукты.

Ранее в Якутии предложили заменить кока-колу напитком с добавлением «Эпсорина» — брендового местного компонента, который получают из рогов северного оленя. По заявлению производителя газировки, эта добавка помогает организму восстанавливаться после различных заболеваний и при умственной и физической усталости.