В российском регионе предложили заменить кока-колу напитком из оленьих рогов

В Якутии предложили заменить кока-колу напитком из оленьих рогов

В Якутии предложили заменить кока-колу напитком из оленьих рогов, пишет издание «Подъем».

В компании «Якутия», выступившей с такой идеей, рассказали, что еще в 2016 году совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) начали выпускать тонизирующий напиток Yakutia Energy Secret (YES), который изготавливается из артезианской воды. В его состав также входит «Эпсорин» — брендовый якутский компонент, который получают из рогов северного оленя. По словам представителя компании, «Эпсорин» рекомендуют употреблять в качестве тонизирующего средства, которое помогает организму восстанавливаться после различных заболеваний и при умственной и физической усталости. На предприятии добавили, что этот компонент также повышает сопротивление загрязнению окружающей среды.

При этом отмечается, что «Эпсорин» не является допингом и одобрен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В якутской компании заявили, что напиток должен стать конкурентом газировке, производимой за пределами этого российского региона.

Ранее о намерении выпускать свой аналог кока-колы рассказали на ямальском предприятии «Арктическая вода». С аналогичным заявлением выступил кировский завод «Вятич», который назвал свой напиток «Сибирское море».

8 марта The Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) объявила о приостановке деятельности в России. На следующий день о прекращении рекламной деятельности и продажи ряда товаров заявила компания PepsiCo.