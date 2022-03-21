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В России начнут выпускать собственную Coca-Cola

Завод «Арктическая вода» будет выпускать российскую Coca-Cola

Фото: Правительство ЯНАО

Российское предприятие «Арктическая вода» начнет выпускать собственную «кока-колу». Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

На ямальском предприятие начали разрабатывать новые вкусы лимонадов. Ожидается, что в ассортименте появится газировка с такими вкусами, как «Coca-Cola», «Тархун», «Байкал», «Крем-сода».

Генеральный директор завода Сергей Кара отметил, что санкции против России открывают новый возможности. «Да, мы почувствовали на себе валютную разницу от наших поставщиков, небольшой дефицит составляющих, которые экспортировались в страну. Но поставщики уже начали налаживать новые логистические цепочки, и цены откатываются назад. Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача — максимально быстро занять освободившиеся ниши», — заявил Кара.

Ранее российский аналог Coca-Cola предложил завод в Кирове «Вятич». Замдиректор завода Сергей Ворончихин завил, что напиток «Сибирское море» может заменить Coca-Cola. ()

Предложения о производстве аналогов «Coca-Cola» стали поступать после того, как компания «Coca-Cola» заявила о приостановке деятельности в России и планах повысить цены на свой ассортимент на треть.

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Платон Щукин
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